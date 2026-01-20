Трамп решил сделать форум в Давосе своей сценой

Axios: Трамп относится к Давосу не столько как к форуму, сколько как к сцене

Президент США Дональд Трамп и его администрация относятся к Всемирному экономическому форуму (ВЭФ) в швейцарском Давосе не столько как к форуму, сколько как к сцене. Об этом сообщает Axios.

По словам источников портала, риторика администрации американского лидера рассчитана как на американских избирателей и инвесторов, так и на аудиторию в Давосе. Ожидается, что Трамп также включит в свою пленарную речь вопросы внутренней политики — жилищный вопрос и доступность жилья.

Портал отмечает, что выступление Трампа призвано сигнализировать о перезагрузке взаимодействия США с мировой экономической элитой.

«Администрация с размахом приезжает в Давос, демонстрируя экономическое превосходство США, бросая вызов европейской стагнации и напрямую противостоя соперникам», — добавил источник портала.

Ранее спецпредставитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прибыл на форум в Давосе. Дмитрий Песков сообщил, что Дмитриев встретится с представителями делегации США. Тем не менее он не подтвердил сведения некоторых СМИ о возможной встрече Дмитриева с президентом США.