Трамп развернул самолет перед Давосом

Самолет, на котором Трамп вылетел в Давос, вернулся в США из-за неисправности

Самолет, на котором президент США Дональд Трамп вылетел на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе, был вынужден вернуться в Соединенные Штаты из-за технической неисправности. Об этом сообщает Reuters.

«Самолет Air Force One приземлился на объединенной базе Эндрюс», — сказано в сообщении

Как уточнила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, вскоре после взлета у президентского борта была зафиксирована «небольшая проблема с электрикой».

После замены самолета американский лидер вновь направится в Давос.

Ранее портал Axios сообщал, что президент Трамп и его администрация относятся к ВЭФ не столько как к форуму, сколько как к сцене. «Администрация с размахом приезжает в Давос, демонстрируя экономическое превосходство США, бросая вызов европейской стагнации и напрямую противостоя соперникам», — добавил источник портала.