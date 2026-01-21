Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:20, 21 января 2026Мир

Трамп развернул самолет перед Давосом

Самолет, на котором Трамп вылетел в Давос, вернулся в США из-за неисправности
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Global Look Press

Самолет, на котором президент США Дональд Трамп вылетел на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе, был вынужден вернуться в Соединенные Штаты из-за технической неисправности. Об этом сообщает Reuters.

«Самолет Air Force One приземлился на объединенной базе Эндрюс», — сказано в сообщении

Как уточнила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, вскоре после взлета у президентского борта была зафиксирована «небольшая проблема с электрикой».

После замены самолета американский лидер вновь направится в Давос.

Ранее портал Axios сообщал, что президент Трамп и его администрация относятся к ВЭФ не столько как к форуму, сколько как к сцене. «Администрация с размахом приезжает в Давос, демонстрируя экономическое превосходство США, бросая вызов европейской стагнации и напрямую противостоя соперникам», — добавил источник портала.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России указали на связь ударов ВСУ по регионам с мирными переговорами

    Макрон пригласил Трампа на ужин, глава США ответил угрозами. Как в этом замешаны Россия и Израиль

    От AirPods до утюга. Какие устройства могут подслушивать россиян

    Появилось видео мощного пожара после ночного налета ВСУ на российский регион

    Генпрокуратура потребовала изъять активы у трех российских депутатов

    Стало известно о скандале в Польше из-за унижения Сикорского

    Мировые цены на золото подскочили до нового исторического максимума

    Раскрыты подробности массированного ночного налета ВСУ на российские регионы

    Производство о выселении Долиной исчезло из базы приставов

    Стало известно о приехавших лишь через час после атаки ВСУ на российский регион пожарных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok