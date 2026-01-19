«Их ждет болезненная ломка». Трамп летит в Давос обсуждать Украину и Гренландию. Почему его визит может спутать планы европейцев?

Политолог Ткаченко: Дмитриев может обсудить в Давосе способы ослабить Европу

В швейцарском Давосе в понедельник, 19 января, начинает работу 56-й Всемирный экономический форум. По данным газеты Financial Times (FT), в этом году из-за напряженности вокруг вопроса о статусе Гренландии форум может стать ареной для столкновения президента США Дональда Трампа со странами Европы.

Сообщается, что Давосский форум должен был закрепить новые гарантии безопасности Украине, выработав единую позицию США и Европы. Вместо этого западные СМИ сообщают о возможных переговорах американской делегации со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кириллом Дмитриевым. Что известно о нынешнем форуме в Давосе, какие темы Россия и США могут обсудить и почему единая позиция Запада по Украине разрушилась — в материале «Ленты.ру».

Что известно о возможном участии России в форуме?

19 января журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники заявил, что Кирилл Дмитриев на форуме встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, чтобы обсудить вопросы урегулирования на Украине.

Как отметил в беседе с «Лентой.ру» профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Станислав Ткаченко, в ходе возможных переговоров в Давосе Дмитриев может обсудить с США пути ослабления Европы.

По словам Ткаченко, напряженность между США и Европой, связанная со спором вокруг Гренландии, может сблизить позиции Москвы и Вашингтона по украинскому урегулированию.

Дмитриев и Уиткофф, возможно, обсудят, как им устранить или ослабить Европу. Сделать так, чтобы она в мировой политике занимала место, которое соответствует ее сегодняшним ресурсам Станислав Ткаченко профессор факультета международных отношений СПбГУ

Что известно о форуме 2026 года в Давосе? Давосский форум (официально — ежегодная встреча Всемирного экономического форума, ВЭФ) — это одно из крупнейших международных мероприятий в мире политики и бизнеса. Впервые его организовал в 1971 году немецкий экономист Клаус Шваб. В этом году форум станет одним из крупнейших в истории площадки. На него приглашены более 60 глав государств и правительств и более 800 топ-менеджеров. Американская делегация станет самой многочисленной. Помимо президента США Дональда Трампа, в нее войдут государственный секретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Центральной темой этого форума заявлена «геоэкономическая конфронтация». Незадолго до начала форума между США и Европейским союзом выросла напряженность по вопросу контроля над Гренландией. Трамп пригрозил пошлинами всем странам, которые собираются разместить на острове войска. Первая сессия форума начнется 19 января в 20:30 мск.

Что известно о возможных переговорах по Украине в Давосе?

Ткаченко напомнил, что 17 января в Майами прошла очередная встреча Уиткоффа с украинскими представителями. Он обратил внимание, что ее детали практически не освещались в СМИ.

Без внимания осталась встреча в Майами 17 января. Это совершенно нетипично для украинцев, у которых язык всегда развязан Станислав Ткаченко профессор факультета международных отношений СПбГУ

Политолог предположил, что возможные переговоры американской делегации с Дмитриевым 20 января станут продолжением этой встречи.

«Вероятно, Дмитриев приедет выслушать версии Уиткоффа и Кушнера об их договоренностях с украинцами 17 января и дать какой-то комментарий по этому поводу», — предположил эксперт.

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Возможная встреча с российским представителем разрушит планы Европы на переговоры в Давосе. По данным FT, Европейский союз (ЕС) пребывает в смятении. Если ранее его представители на форуме собирались обсуждать с Трампом вопрос предоставления гарантий безопасности Киеву, то сейчас в центре внимания — проблема Гренландии.

Как можно садиться за стол переговоров с этим человеком и обсуждать его гарантии безопасности Украине? Ему нельзя доверять, если не отбросить реальность Европейский чиновник на правах анонимности в разговоре с газетой Financial Times

По словам Ткаченко, Россия и США видят в этой ситуации слабость Европы, в том числе на украинском направлении: «Россия видит, что Европа "поплыла". Она не может сформулировать единую позицию или предпринять шаги, чтобы реально усилить Украину».

Он также обратил внимание, что согласиться с планом Трампа — единственный возможный вариант в этой ситуации.

Для европейцев самым умным вариантом было бы понять, что без участия США украинский конфликт они не потянут, поэтому нужно согласиться на план Трампа и его договоренности с [президентом России Владимиром] Путиным Станислав Ткаченко профессор факультета международных отношений СПбГУ

Чем может закончиться встреча США и Европы в Давосе?

По словам Ткаченко, окончательного разрыва США и Европы ожидать не стоит, однако форум в Давосе пройдет в напряженной атмосфере.

Дискуссий будет много (...) Трамп для себя вопрос Гренландии уже решил. Наверное, ему самому интересно, что будут делать европейцы, сдавая остров Станислав Ткаченко профессор факультета международных отношений СПбГУ

Исследователь также предположил, что отправка американских военных в Гренландию и форма контроля на территории острова станут главной повесткой форума.

Фото: Denis Balibouse / Reuters

«Европейцы думали, что Трамп унаследует курс [бывшего президента США Джо] Байдена, в том числе на украинском направлении (...) Вместо этого их ждет болезненная ломка — как приспособиться к новой американской администрации. По части Гренландии позиция будет жесткая: Трамп нальет крови в глаза и будет говорить, что это его территория», — указал политолог.

Ткаченко также исключил, что Трамп на форуме будет занят проблемой украинских гарантий безопасности.