Трамп решил создать новую организацию вместо ООН. Почему Россия может отказаться от участия в ней?

Востоковед Лукьянов: Россия может отказать Трампу во вступлении в «Совет мира»

В случае если инициатива президента США Дональда Трампа по созданию «Совета мира» будет исключать многие страны, то Россия откажется от предложения вступить в эту организацию. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, заместитель декана Восточного факультета Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН) Григорий Лукьянов.

Российская дипломатия (...) не хочет возвращения к блоковому противостоянию эпохи холодной войны. Если платформа Трампа призвана исключить какие-то государства из международных отношений, то Россия не будет ей содействовать и [в ней] участвовать Григорий Лукьянов научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН

17 января агентство Bloomberg сообщило, что США разработали инициативу по контролю над урегулированием конфликта в секторе Газа под названием «Совет мира».

Согласно проекту группы, США потребуют от каждой страны внести не менее одного миллиарда долларов, чтобы получить членство в «Совете мира». За каждым государством-членом будет закреплено право одного голоса, но решения будут приниматься большинством голосов и с личного одобрения Трампа.

Среди приглашенных в «Совет мира» стран фигурируют Россия, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Великобритания, Израиль, Саудовская Аравия, страны Европейского союза и Украина. Также в списке присутствует Европейская комиссия

19 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Трамп пригласил российского коллегу Владимира Путина вступить в эту группу. В Кремле ответили, что Москва изучает детали этого предложения.

Лукьянов подчеркнул: в том случае, если «Совет мира» будет учитывать интересы всех сторон и пропишет четкий механизм участия, Россия может рассмотреть членство в этой организации.

Если будут четко прописаны интересы, взаимные обязательства сторон, а также понятный механизм участия [в «Совете мира»], то он может соответствовать целям и задачам внешней политики России Григорий Лукьянов научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Почему Трамп захотел создать «Совет мира»?

Как отметил Лукьянов, на данный момент о «Совете мира» мало что известно: «На сегодняшний день четкой постановки миссии у организации еще нет». Однако он обратил внимание, что все страны мира признают необходимость восстановления Газы, и эта структура призвана заменить все предыдущие форматы, которые оказались провальными. Поэтому Трамп хочет создать собственный формат, который укладывается в его образ «миротворца».

Изначальный план сделки по Палестине, который предлагался Трампом в первый срок, заключался в передаче ответственности за территорию финансово обеспеченным монархиям Персидского залива. Как мы помним, эта сделка не получила поддержки даже у этих стран Григорий Лукьянов научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН

Политолог также напомнил, что ООН пыталась решить этот вопрос, однако ее попытки тоже закончились провалом. В частности, Израиль обвинил Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в помощи палестинскому радикальному движению ХАМАС.

«Международные структуры под эгидой ООН лишились признания, которое было у них раньше. Агентство БАПОР критикуется Израилем как помогающая палестинцам, но игнорирующая проблемы евреев организация», — напомнил эксперт.

Поэтому Лукьянов резюмировал, что Трамп захотел создать свой «Совет мира» на фоне кризиса всех форматов урегулирования конфликта: «Восстановление Газы без международного участия невозможно».

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Почему «Совет мира» называют альтернативой ООН?

По данным газеты Financial Times, Трамп хочет, чтобы «Совет мира» в будущем сталь альтернативой ООН, где можно рассматривать и другие споры, помимо конфликта Израиля и Палестины.

«Администрация Трампа рассматривает "Совет мира" как потенциальную замену ООН», — подчеркнула газета.

Эта идея вызвала недовольство в некоторых странах Запада. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон отказался от вступления в «Совет мира» под предлогом защиты ООН. В ответ на это хозяин Белого дома пригрозил «200-процентными пошлинами на французские вина и шампанское».

По словам Лукьянова, идея Трампа создать аналог ООН со своим участием может закончиться провалом.

Целесообразность такой структуры — как некой альтернативы ООН по урегулированию различных споров — вызывает сомнения. Сама идея единого подхода к конфликтам многими критикуется, и модель Трампа вызывает большие вопросы Григорий Лукьянов научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН

«С таким эфемерным призраком очень сложно иметь дело и оценивать его жизнеспособность. Не существует никаких реальных оснований», — объяснил востоковед.

Эксперт также обратил внимание, что ряд стран выступили против идеи Трампа из-за неприятия его стиля ведения дел.

Критика этого проекта связана с тем волюнтаризмом, с которым ко всему подходит Трамп. Это стремление к кавалерийским наскокам, выгоде без учета морали у многих вызывает недовольство Григорий Лукьянов научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН

«Многим не нравится гигантомания Трампа, когда он пытается представить каждое решение как глобальное, историческое и судьбоносное, призванное решить все проблемы разом. Это по определению невозможно в нашей реальности», — подчеркнул исследователь.

Фото: HJBC / Shutterstock / Fotodom

Что в России говорят о «Совете мира»?

20 января Песков заявил, что говорить об участии России в «Совете мира» преждевременно.

«Мы пока не знаем всех деталей инициативы по этому совету, касается ли это только Газы или речь идет о более широком контексте», — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что у российской стороны по-прежнему остается много вопросов о «Совете мира», ответы на которые Москва рассчитывает получить в ходе контактов с Вашингтоном.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев считает, что идея Трампа напоминает закрытый элитарный клуб. По его мнению, глава Белого дома занимается строительством новой системы международной безопасности, и эта новая организация «явно призвана заменить ООН».