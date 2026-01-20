В России заявили о попытке Трампа заменить ООН закрытым элитарным клубом

Организуемый президентом США Дональдом Трампом «Совет мира» напоминает закрытый элитарный клуб. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с «Газетой.Ru».
По его мнению, глава Белого дома занимается строительством новой системы международной безопасности и совет «явно призван заменить ООН». «Американский президент прежде всего бизнесмен и сделать пытается закрытый элитарный клуб, стоимость участия в котором тут же оценил в миллиард долларов. В этом есть и положительное — Россия и Белоруссия в этот клуб приглашены как равные партнеры, — и отрицательное», — сказал депутат.
Он подчеркнул, что Россия могла бы выступить с подобными инициативами, включив в число основателей не только страны Запада, но и Китай, Индию и Бразилию, которые являются весомыми политическими игроками. «Россия достойна того, чтобы быть в числе инициаторов, а не приглашенных», — считает Журавлев.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что говорить об участии России в «Совете мира» пока преждевременно. По его словам, еще не известны все детали инициативы. Кроме того, у российской стороны остается много вопросов о структуре, ответы на которые Москва рассчитывает получить в ходе контактов с Вашингтоном.