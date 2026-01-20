В России заявили о попытке Трампа заменить ООН закрытым элитарным клубом

Депутат Госдумы Журавлев назвал «Совет мира» Трампа закрытым элитарным клубом

Организуемый президентом США Дональдом Трампом «Совет мира» напоминает закрытый элитарный клуб. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с «Газетой.Ru».

По его мнению, глава Белого дома занимается строительством новой системы международной безопасности и совет «явно призван заменить ООН». «Американский президент прежде всего бизнесмен и сделать пытается закрытый элитарный клуб, стоимость участия в котором тут же оценил в миллиард долларов. В этом есть и положительное — Россия и Белоруссия в этот клуб приглашены как равные партнеры, — и отрицательное», — сказал депутат.

Он подчеркнул, что Россия могла бы выступить с подобными инициативами, включив в число основателей не только страны Запада, но и Китай, Индию и Бразилию, которые являются весомыми политическими игроками. «Россия достойна того, чтобы быть в числе инициаторов, а не приглашенных», — считает Журавлев.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что говорить об участии России в «Совете мира» пока преждевременно. По его словам, еще не известны все детали инициативы. Кроме того, у российской стороны остается много вопросов о структуре, ответы на которые Москва рассчитывает получить в ходе контактов с Вашингтоном.