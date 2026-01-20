Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:05, 20 января 2026Мир

В Кремле высказались об участии России в «Совете мира» Трампа

Песков: Говорить об участии России в «Совете мира» преждевременно
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Говорить об участии России в «Совете мира» преждевременно, поскольку Москва не знает всех деталей инициативы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Так говорить преждевременно. Мы пока не знаем всех деталей инициативы по этому совету, касается ли это только Газы или речь идет о более широком контексте», — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что у российской стороны по-прежнему остается много вопросов о «Совете мира», ответы на которые Москва рассчитывает получить в ходе контактов с Вашингтоном.

Ранее газета Financial Times сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа может рассматривать «Совет мира» в качестве замены Организации Объединенных Наций (ООН). Как утверждается, Белый дом в будущем может расширить мандат объединения, включив в сферу его деятельности не только сектор Газа, но и другие горячие точки, в том числе Украину и Венесуэлу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они вышли и начали драться». Появились новые подробности резонансного убийства 18-летнего Ильи в Подмосковье

    Банки заблокировали миллионы карт и счетов россиян с начала 2026 года. Почему

    Россияне ностальгируют по 2016 году. Чем он так запомнился

    Москвич напал на кассира из-за отказа включить песню Shaman

    «Роскосмос» опроверг информацию об эвакуации экипажа МКС

    В России назвали признаки подготовки Европы к войне

    В Госдуме увидели в закрытии ресторанов след «либералов»

    На Земле начала бушевать магнитная буря

    В России разочаровались в руководстве одной страны СНГ

    Следователи заинтересовались смертельным походом юноши на выставку трофейной техники

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok