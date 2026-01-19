Реклама

22:57, 19 января 2026

Стало известно о планах Макрона отказаться от приглашения в «Совет мира» Трампа

Bloomberg: Макрон не примет приглашение Трампа присоединиться к «Совету мира»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Stephane De Sakutin / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон не примет приглашение американского коллеги Дональда Трампа присоединиться к его «Совету мира». Об этом сообщает Bloomberg.

«Критики опасаются, что Трамп пытается создать альтернативу или соперника ООН, которую он давно критикует», — говорится в материале.

Ранее американская газета The Financial Times со ссылкой на осведомленный источник писала, что Белый дом может рассматривать «Совет мира» под председательством Трампа в качестве замены ООН. Издание уточнила, что Вашингтон может расширить мандат совета, включив в сферу его деятельности не только Газу, но и другие горячие точки, в том числе Украину и Венесуэлу.

