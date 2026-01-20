Реклама

Трамп назвал способ заставить Макрона войти в «Совет мира»

Трамп: 200-процентные пошлины на вино заставят Макрона войти в Совет мира
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал способ заставить французского лидера Эммануэля Макрона войти в «Совет мира». Об этом сообщает Reuters.

«Я введу 200-процентные пошлины на французские вина и шампанское, и Макрон присоединится к "Совету мира"», — сказал Глава Белого дома.

Ранее сообщалось, что Макрон не примет приглашение американского коллеги присоединиться к его «Совету мира».

19 января стало известно о том, что президент США Дональд Трамп пригласил российского коллегу Владимира Путина вступить в «Совет мира» по сектору Газа. Как уточнил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, в настоящий момент Москва изучает все детали данного предложения.

