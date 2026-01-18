Реклама

04:20, 18 января 2026Мир

Трамп решил продавать странам места в «Совете мира» за миллиард долларов

Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Американский президент Дональд Трамп хочет потребовать от стран, которые претендуют на постоянное место в международном «Совете мира» по сектору Газа, внести за это не менее одного миллиарда долларов. О решении администрации США продавать места в организацию говорится в проекте устава группы, с которым ознакомился Bloomberg.

В документе отмечено, что глава Белого дома станет первым председателем Совета с правом решать, кого принять в ряды организации. За каждым государством-членом будет закреплено право одного голоса, решения будут приниматься большинством, но всех их сначала должен будет одобрить председатель.

