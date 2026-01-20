Трамп показал свою переписку с Макроном и генсеком НАТО. О чем они пишут и как это выглядит

Трамп раскрыл переписку с обсуждением Гренландии с Макроном

Президент США Дональд Трамп опубликовал переписку с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Сообщения, полученные от французского лидера, он опубликовал в соцсети Truth Social.

Так, Макрон заверил Трампа в том, что у них одинаковое видение ситуации в Сирии. Кроме того, президент заявил, что Франция и США «могут делать великие дела» в Иране.

Но я не понимаю, что ты делаешь в Гренландии Эммануэль Макрон президент Франции

Макрон предложил американскому коллеге провести встречу «Группы семи» (G7) и пригласить туда представителей от России. «Я могу организовать встречу G7 в Париже после Давоса. Я могу пригласить украинцев, датчан, сирийцев и русских», — говорится в опубликованном сообщении.

Также Макрон предложил Трампу поужинать в столице Франции 22 января. «Давай поужинаем вместе в Париже в четверг перед твоим возвращением в США», — написал президент Франции.

При этом ранее стало известно, что Макрон не примет приглашение американского коллеги присоединиться к его «Совету мира». Позже Трамп пообещал ввести 200-процентные пошлины для принуждения главы Елисейского дворца войти в состав организации.

Эммануэль Макрон и Дональд Трамп Фото: Al Drago / Reuters

Трамп опубликовал переписку с генсеком НАТО

Также Трамп опубликовал переписку с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. В личном сообщении генсек альянса назвал невероятными достижения главы Белого дома в Сирии и поблагодарил его за достижения по мирному урегулированию конфликтов в секторе Газа и на Украине.

Дорогой Дональд, то, чего вы сегодня достигли в Сирии, невероятно. Я использую свои контакты со СМИ в Давосе, чтобы осветить вашу работу там, в Газе и на Украине. Я предан делу поиска пути в отношении Гренландии Марк Рютте генеральный секретарь НАТО

Рютте добавил, что не может дождаться встречи с американским лидером.

На это сообщение Трамп ответил публично, приложив к посту в социальной сети скриншот их с Рютте переписки. «Благодарю Марка Рютте, генерального секретаря НАТО!» — написал политик.

Дональд Трамп и Марк Рютте Фото: Alex Wong / Getty Images

Трамп считает, что не обязан думать о мире

Тем не менее Трамп убежден, что больше не обязан думать о мире и может заботиться только об интересах США, поскольку ему не вручили Нобелевскую премию мира.

«Дорогой Йонас! Учитывая, что ваша страна решила не присуждать мне Нобелевскую премию мира за предотвращение более восьми войн, я больше не чувствую себя обязанным думать исключительно о мире», — говорится в письме главы Белого дома премьер-министру Норвегии Йонасу Гар Стёре.

Трамп заявил, что Дания не может защитить Гренландию от России или Китая, а также задался вопросом, почему у Копенгагена вообще есть «право собственности» на остров. Американский лидер подчеркнул, что он сделал для НАТО больше, чем кто-либо другой с момента его основания, и теперь альянс должен что-то сделать для США.

«Мир не будет в безопасности, если мы не будем иметь полного и тотального контроля над Гренландией», — заключил он.