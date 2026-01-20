Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:26, 20 января 2026Мир

Трамп показал свою переписку с Макроном и генсеком НАТО. О чем они пишут и как это выглядит

Трамп раскрыл переписку с обсуждением Гренландии с Макроном
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Suzanne Plunkett / Pool / Getty Images

Президент США Дональд Трамп опубликовал переписку с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Сообщения, полученные от французского лидера, он опубликовал в соцсети Truth Social.

Так, Макрон заверил Трампа в том, что у них одинаковое видение ситуации в Сирии. Кроме того, президент заявил, что Франция и США «могут делать великие дела» в Иране.

Но я не понимаю, что ты делаешь в Гренландии

Эммануэль Макронпрезидент Франции

Макрон предложил американскому коллеге провести встречу «Группы семи» (G7) и пригласить туда представителей от России. «Я могу организовать встречу G7 в Париже после Давоса. Я могу пригласить украинцев, датчан, сирийцев и русских», — говорится в опубликованном сообщении.

Также Макрон предложил Трампу поужинать в столице Франции 22 января. «Давай поужинаем вместе в Париже в четверг перед твоим возвращением в США», — написал президент Франции.

Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон

Изображение: @realDonaldTrump / truthsocial.com

При этом ранее стало известно, что Макрон не примет приглашение американского коллеги присоединиться к его «Совету мира». Позже Трамп пообещал ввести 200-процентные пошлины для принуждения главы Елисейского дворца войти в состав организации.

Эммануэль Макрон и Дональд Трамп

Эммануэль Макрон и Дональд Трамп

Фото: Al Drago / Reuters

Трамп опубликовал переписку с генсеком НАТО

Также Трамп опубликовал переписку с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. В личном сообщении генсек альянса назвал невероятными достижения главы Белого дома в Сирии и поблагодарил его за достижения по мирному урегулированию конфликтов в секторе Газа и на Украине.

Дорогой Дональд, то, чего вы сегодня достигли в Сирии, невероятно. Я использую свои контакты со СМИ в Давосе, чтобы осветить вашу работу там, в Газе и на Украине. Я предан делу поиска пути в отношении Гренландии

Марк Рюттегенеральный секретарь НАТО

Рютте добавил, что не может дождаться встречи с американским лидером.

Марк Рютте

Марк Рютте

Изображение: @realDonaldTrump / truthsocial.com

На это сообщение Трамп ответил публично, приложив к посту в социальной сети скриншот их с Рютте переписки. «Благодарю Марка Рютте, генерального секретаря НАТО!» — написал политик.

Дональд Трамп и Марк Рютте

Дональд Трамп и Марк Рютте

Фото: Alex Wong / Getty Images

Трамп считает, что не обязан думать о мире

Тем не менее Трамп убежден, что больше не обязан думать о мире и может заботиться только об интересах США, поскольку ему не вручили Нобелевскую премию мира.

«Дорогой Йонас! Учитывая, что ваша страна решила не присуждать мне Нобелевскую премию мира за предотвращение более восьми войн, я больше не чувствую себя обязанным думать исключительно о мире», — говорится в письме главы Белого дома премьер-министру Норвегии Йонасу Гар Стёре.

Материалы по теме:
В Европе обсуждают создание нового альянса из-за конфликта с США. Почему европейские лидеры хотят привлечь в него Украину?
В Европе обсуждают создание нового альянса из-за конфликта с США. Почему европейские лидеры хотят привлечь в него Украину?
19 января 2026
«Наш долг — защищать нашу землю». В Дании прямо заговорили о войне с США. При каком условии?
«Наш долг — защищать нашу землю». В Дании прямо заговорили о войне с США. При каком условии?
Сегодня
«Я обеспокоен любым расфокусом». Зеленский недоволен вниманием мира к Гренландии, но не будет отправлять туда ВСУ
«Я обеспокоен любым расфокусом». Зеленский недоволен вниманием мира к Гренландии, но не будет отправлять туда ВСУ
Сегодня

Трамп заявил, что Дания не может защитить Гренландию от России или Китая, а также задался вопросом, почему у Копенгагена вообще есть «право собственности» на остров. Американский лидер подчеркнул, что он сделал для НАТО больше, чем кто-либо другой с момента его основания, и теперь альянс должен что-то сделать для США.

«Мир не будет в безопасности, если мы не будем иметь полного и тотального контроля над Гренландией», — заключил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США пригрозили покупателям российской нефти огромными пошлинами

    Нобелевские лауреаты дали полезные для кошелька советы

    В России опустели салоны красоты

    Россиян стали обманывать через боты для обмена валют

    Минфин США сообщил об утрате Китаем доступа к венесуэльской нефти

    Россиянам рассказали о правильной подготовке к декретному отпуску

    Устроившую российским звездам тур в Куршевель сеть обвинили в снижении зарплат сотрудникам

    Судья потерял работу из-за сходства с Элвисом Пресли

    Предсказана вероятность новых мощных снегопадов на Камчатке

    Российская восьмиклассница повесила фото на школьном стенде и получила срок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok