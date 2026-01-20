Депутат Дании Ярлов заявил о начале войны в случае вторжения США в Гренландию

Дании придется начать войну с США, если американский президент Дональд Трамп не откажется от притязаний на Гренландию и прикажет вторгнуться на эту территорию. Такое условие прямого противостояния назвал депутат и глава оборонного комитета парламента Дании Расмус Ярлов в эфире CNN.

Мы, конечно, будем защищать Гренландию. Если американские войска вторгнутся, это будет война, и мы будем сражаться друг против друга. Мы знаем, что американцы сильнее нас, и у вас гораздо более сильная армия, чем у нас, но наш долг — защищать нашу землю и наш народ Расмус Ярлов глава оборонного комитета парламента Дании

Парламентарий добавил, что нельзя забрать землю соседей, просто потому что она вам нужна. По его словам, такой сценарий стал бы катастрофой не только для Копенгагена, но и для Вашингтона. Если США аннексируют Гренландию, единственное, что они получат, — дополнительные расходы, убежден Ярлов.

Кроме того, население никогда не признает американские власти. Дания много платит за Гренландию, никак на ней не зарабатывая, — инвестиции достигли порядка 14 миллиардов долларов в последние два года; все это власти потратили на оборону. «Почему не работать над всем этим вместе, ведь дверь открыта?» — задался вопросом датский депутат. Наконец, он заключил, что ни Китай, ни Россия не представляют угрозы для Гренландии.

Ситуация вокруг Гренландии может пойти по нескольким сценариям

Сценарии развития ситуации вокруг Гренландии зависят от того, какую форму контроля над ней установят США. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политолог-американист, эксперт РСМД и автор Telegram-канала «Внешпол» Алексей Наумов.

Возможны три исхода: вхождение Гренландии в состав США в качестве нового штата, ее превращение в неинкорпорированную территорию по типу Пуэрто-Рико или Американских Виргинских островов и обретение формальной независимости при фактической зависимости от Соединенных Штатов. При этом не исключено, что Трамп может и вовсе потерять интерес к теме — «он человек, подверженный переменам настроения».

Говоря о личной выгоде главы Белого дома, Наумов отметил, что присоединение Гренландии делает его одним из великих американских лидеров. Трамп войдет в историю США как политик, который значительно расширил американскую территорию.

Премьер Канады напомнил Трампу о пятой статье НАТО из-за Гренландии

«Мы являемся партнерами НАТО с Данией, и наше полноправное партнерство сохраняется. Наши обязательства по статьям пять и два Североатлантического договора остаются в силе, и мы полностью их поддерживаем», — сказал Марк Карни.

Согласно пятой статье НАТО, нападение на одного из членов альянса считается нападением на всех, из-за чего каждый участник объединения обязан оказать помощь.

Однако бывший начальник Генштаба Вооруженных сил Франции Пьер де Вилье считает, что государства Североатлантического альянса не станут применять пятую статью договора НАТО в случае возможной военной операции по захвату Гренландии. В то же время «зонт безопасности», который обеспечивала пятая статья, начинает рушиться под влиянием высказываний Трампа. «Давайте внесем ясность: мы не будем применять пятую статью против США, центральной опоры НАТО. Они финансируют более 50 процентов бюджета НАТО и мы будем вынуждены нападать на них?» — заявил он.