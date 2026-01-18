Реклама

Во Франции высказались о применении пятой статьи НАТО из-за США

Де Вилье: НАТО не станет применять 5 статью в случае операции США в Гренландии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Государства Североатлантического альянса не станут применять пятую статью договора НАТО в случае возможной военной операции Соединенных Штатов по захвату Гренландии. Такое мнение выразил бывший начальник генштаба Вооруженных сил (ВС) Франции Пьер де Вилье в интервью Le Journal du Dimanche.

Как отмечает де Вилье, «зонт безопасности», который обеспечивала пятая статья, начинает рушиться под влиянием высказываний главы США Дональда Трампа. Однако альянс не будет применять данную статью против Штатов, которые финансируют более половины бюджета НАТО.

«Давайте внесем ясность: мы не будем применять пятую статью против США, центральной опоры НАТО. Они финансируют более 50 процентов бюджета НАТО, и мы будем вынуждены нападать на них?» — заявил он. Де Вилье констатировал, что никакой войны против США, развязанной другими странами НАТО, не будет.

Ранее премьер-министр Канады Марк Карни из-за слов президента США Дональда Трампа о Гренландии напомнил американскому лидеру о пятой статье НАТО. Согласно данной статье, нападение на одного из членов альянса считается нападением на всех, из-за чего каждый участник объединения обязан оказать помощь.

