Трампу напомнили о пятой статье НАТО

Карни напомнил Трампу о пятой статье НАТО из-за Гренландии

Премьер-министр Канады Марк Карни из-за слов президента США Дональда Трампа о Гренландии напомнил американскому лидеру о пятой статье Североатлантического альянса (НАТО). Слова политика приводит РИА Новости.

«Мы являемся партнерами НАТО с Данией, и наше полноправное партнерство сохраняется. Наши обязательства по статьям пять и два Североатлантического договора остаются в силе, и мы полностью их поддерживаем», — сказал Карни.

Согласно пятой статье НАТО, нападение на одного из членов альянса считается нападением на всех, из-за чего каждый участник объединения обязан оказать помощь.

Ранее председатель Европарламента Роберта Метсола рассказала, что в Европе допускают возможный вооруженный конфликт с США из-за Гренландии. По ее словам, «вопрос о Гренландии очень острый и находится в топе нашей повестки». Она отметила, что в Европарламенте идет обсуждение проблемы.