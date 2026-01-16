Европарламент обсудит возможный конфликт с США из-за Гренландии

Европарламент (ЕП) обсудит возможный конфликт с США из-за Гренландии. Об этом заявила председатель Европарламента Роберта Метсола, передает РИА Новости.

«Вопрос о Гренландии очень острый и находится в топе нашей повестки», — заявила Метсола.

По ее словам, обсуждение судьбы острова в свете притязаний со стороны США состоится на предстоящей неделе в ходе пленарной сессии. Метсола выразила уверенность, что в случае выбора между Данией и США Гренландия, «конечно, выберет Данию и ЕС».

Ранее стало известно, что спецпосланник президента США Дональда Трампа в Гренландии Джефф Лэндри планирует посетить датскую территорию в марте. По его мнению, сделка может быть заключена.