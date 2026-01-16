Реклама

15:22, 16 января 2026

Спецпосланник Трампа заявил о возможности заключения сделки по Гренландии

Виктория Кондратьева
Фото: Marko Djurica / Reuters

Спецпосланник президента США Дональда Трампа в Гренландии Джефф Лэндри планирует посетить датскую территорию в марте. По его мнению, сделка может быть заключена, сообщает Reuters.

«Я действительно верю, что есть сделка, которая должна быть заключена и будет достигнута, как только все закончится», — сказал он.

Он подчеркнул, что президент США серьезно настроен на присоединение острова. По его словам, американский лидер расставил все точки над «i», рассказал Дании, что ему нужно, и теперь дело за тем, чтобы госсекретарь Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс заключили сделку.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что у США вряд ли получится отобрать Гренландию. Он отметил, что самым вероятным сценарием является возможное заключение сделки с Данией, но быстрого решения не будет.

