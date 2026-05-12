03:00, 12 мая 2026

Иноагент призвала Армению посмотреть на Украину и увидеть свои печальные перспективы в ЕС

Марина Совина (ночной редактор)

Журналистка Юлия Латынина (признана Минюстом РФ иноагентом) в эфире своего YouTube-канала призвала Армению посмотреть на Украину и увидеть свои печальные перспективы в Евросоюзе и с «демократической Европой».

Она отметила, что европейские чиновники уже обманули Ереван, не дав ничего, кроме многочисленных обещаний.

«Самая простая вещь заключается в том, что [премьер-министр Армении Никол] Пашинян может посмотреть на то, как Европа защищает в кавычках Украину (а самом деле, она ее использует), и подумать, хочет ли он быть использован таким образом? Потому что [президент Украины Владимир] Зеленский, с моей точки зрения, его способ взаимодействия с Европой — это не совсем тот способ, к которому надо стремиться», — сказала Латынина.

Она напомнила, что после саммита в Ереване Армения не получила предложения о вступлении в ЕС, не получила денег и даже отмены виз с Европой, ей дали лишь туманные обещания и поставили различные условия. При этом их выполнение и включение в орбиту Евросоюза периферийной страны грозит ростом цен, упадком собственной промышленности и эмиграцией населения, добавила журналистка.

Ранее президент России Владимир Путин призвал Ереван как можно скорее определиться насчет участия в Евросоюзе или Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и своевременно сообщить о своем решении.

Министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян 10 мая сообщил, что Ереван сделает выбор между членством в ЕС или ЕАЭС, когда придет время. По его словам, у народа «есть европейские притязания».

