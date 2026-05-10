В МИД Армении высказались о выборе между ЕС и ЕАЭС

Мирзоян: Армения выберет между членством в ЕС и ЕАЭС, когда придет время

Армения сделает выбор между членством в Европейском союзе (ЕС) или Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), когда придет время. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, его слова передает ТАСС.

«Когда придет надлежащее время, когда поймем, что Армения должна выбрать между ЕС и ЕАЭС, то этот выбор мы должны сделать», — сообщил Мирзоян. Он подчеркнул, что в данный момент страна является членом ЕАЭС, однако у народа «есть европейские притязания».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Армении следует как можно скорее определиться насчет своего участия в ЕС или ЕАЭС. Он подчеркнул, что Еревану необходимо своевременно сообщить о своем решении.