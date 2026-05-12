02:20, 12 мая 2026Спорт

На стадионе «Динамо» объявили эвакуацию после матча с «Краснодаром»

На стадионе московского «Динамо» начали эвакуацию после матча с «Краснодаром»
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Спустя примерно 50 минут после завершения матча «Динамо» — «Краснодар» на стадионе «ВТБ-Арена» сработала система оповещения об эвакуации. Об этом сообщает ТАСС.

«Внимание, чрезвычайная ситуация. Всем немедленно покинуть здание, используя эвакуационные выходы», — говорилось в оповещении. Как уточняет агентство, систему включили после того, как по телефону поступило сообщение о якобы заложенной бомбе.

На месте работали кинологи. Они осмотрели стадион. Информация о минировании в итоге не подтвердилась.

В матче против «Краснодара» 11 мая клуб «Динамо» одержал победу со счетом 2:1.

