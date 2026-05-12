Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
02:30, 12 мая 2026Путешествия

На Сахалине туристы подали сигнал бедствия

Туристы подали сигнал бедствия у подножья горы Крузенштерн
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

На Сахалине группа туристов подала сигнал бедствия у подножья горы Крузенштерн. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, группа была зарегистрирована в МЧС. Туристы двигались по маршруту и в скором времени собирались начать подъем на гору. «Еще у подножья девушка, которая находилась в составе, почувствовала себя плохо и начала терять сознание. Туристы приняли решение подать сигнал бедствия и связаться со спасателями», — говорится в сообщении.

На место происшествия отправился вертолет. Сейчас спасатели с воздуха разыскивают туристов.

В середине апреля с самой высокогорной в Европе метеорологической станции «Сулак» в Дагестане подали сигнал бедствия. Тогда сотрудники не могли выбраться наружу из-за сугробов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на вопрос о визите Трампа в Москву. Как изменились отношения России и США?

    На Сахалине туристы подали сигнал бедствия

    Мужчина стал жертвой начатого почти 25 лет назад розыгрыша своего отца

    На стадионе «Динамо» объявили эвакуацию после матча с «Краснодаром»

    Россиянам рассказали о следующих длинных выходных

    Норвежский профессор призвал уволить главу евродипломатии

    У пассажиров лайнера с хантавирусом произошли нервные срывы

    Учительница несколько раз изнасиловала 15-летнего подростка и разрыдалась после ареста

    Перечислены ошибки при настройке нового смартфона

    Завершилось объявленное между Россией и Украиной перемирие

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok