Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:38, 15 апреля 2026Экономика

С самой высокой в Европе метеостанции подали сигнал бедствия из-за снега
Александра Качан (Редактор)

Кадр: Telegram-канал Mash

С самой высокой в Европе метеостанции Сулак высокогорная в Дагестане подали сигнал бедствия. Сотрудники не могут выбраться наружу из-за сугробов, пишет Telegarm-канал Mash.

За людьми, запертыми на станции, вылетел вертолет МЧС. Спасатели более четырех часов не могли приземлиться из-за мощного ветра и осадков. За сутки в районе станции их выпало рекордное количество.

Сулак считается самой высокогорной и труднодоступной метеостанцией в России и Европе. Высота конструкции составляет более 2,92 метра.

Ранее сообщалось, что жители Сочи побоялись выезжать на дороги на летней резине из-за сугробов, образовавшихся на трассе. Город неожиданно накрыло обильными осадками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России выпустило заявление о действиях Европы на фоне роста потерь ВСУ

    В Кремле раскрыли судьбу предложения по вывозу урана из Ирана

    В затопленном российском поселке надувные лодки превратили в ледоколы

    В Раде высказались о продвижении российских войск на границе

    Туристка сделала подтяжку ягодиц в Турции и не выжила

    Сигнал бедствия подали с самой высокой метеостанции

    Дачников предупредили о штрафах за борщевик

    Россиянин поставил на матч «Зенит» — «Краснодар» и выиграл почти десять миллионов рублей

    Минобороны предупредило о непредсказуемых последствиях ударов по России европейскими БПЛА

    Генсек НАТО пообещал предоставить Киеву многомиллиардную помощь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok