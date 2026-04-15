Сигнал бедствия подали с самой высокой метеостанции

С самой высокой в Европе метеостанции подали сигнал бедствия из-за снега

С самой высокой в Европе метеостанции Сулак высокогорная в Дагестане подали сигнал бедствия. Сотрудники не могут выбраться наружу из-за сугробов, пишет Telegarm-канал Mash.

За людьми, запертыми на станции, вылетел вертолет МЧС. Спасатели более четырех часов не могли приземлиться из-за мощного ветра и осадков. За сутки в районе станции их выпало рекордное количество.

Сулак считается самой высокогорной и труднодоступной метеостанцией в России и Европе. Высота конструкции составляет более 2,92 метра.

Ранее сообщалось, что жители Сочи побоялись выезжать на дороги на летней резине из-за сугробов, образовавшихся на трассе. Город неожиданно накрыло обильными осадками.