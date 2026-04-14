Жители Сочи испугались дорог

Жители Сочи боятся выезжать на дороги на летней резине из-за сугробов, образовавшихся на трассе. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

В ночь на во вторник, 14 апреля, в городе-курорте прошли обильные дожди с градом. Осадки наблюдали в Лоо, Хобзе и Вардане. Теперь трассы и тротуары покрылись слоем льда, который мешает водителям заехать на подъем. Некоторые местные уже сменили резину и опасаются выезжать на дороги на личном транспорте. Часть родителей отказались везти детей в школу.

Ранее в апреле Москву накрыла метель. В столице шел дождь и мокрый снег, образовалась гололедица. На текущей неделе в городе также ожидаются осадки.