Названа продолжительность снега и гололедицы в Москве

КГХ: Мокрый снег и гололедица в Москве продлятся до конца пятницы

Мокрый снег и гололедица сохранятся в Москве до конца пятницы, 10 апреля. Такую продолжительность характерных для зимы явлений назвали жителям столицы в Комплексе городского хозяйства (КГХ), передает «Интерфакс».

«По прогнозам синоптиков, осадки в виде мокрого снега не прекратятся до конца дня 10 апреля, на дорогах возможна гололедица», — заявили в ведомстве. Специалисты подчеркнули, что с 03:00 и до конца дня возможен сильный ветер — скорость порывов может достигать 15 метров в секунду.

Представители мэрии призвали жителей столицы быть внимательными во время непогоды. Автомобилистов попросили быть особенно осторожными на дорогах — строго соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал, что осадки в Москве прекратятся в воскресенье, 12 апреля. Одновременно с этим начнет отступать похолодание.