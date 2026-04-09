Назван срок окончания осадков в Москве

Синоптик Леус: Осадки в Москве прекратятся в воскресенье

Осадки в Москве продолжатся до воскресенья. Срок окончания дождей и снега в столице назвал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По его словам осадки продлятся до вечера четверга, 9 апреля, а затем возобновятся на рассвете в пятницу. В последний день рабочей недели температура составит плюс 3-плюс 5 градусов. В субботу местами все еще ожидаются небольшие дожди, однако воздух прогреется до плюс 6-плюс 8 градусов. В воскресенье похолодание начнет отступать.

«В облаках появятся прояснения, осадки постепенно прекратятся, а температура уже превысит норму — после полудня в Москве плюс 10-плюс 12 градусов», — рассказал синоптик.

Ранее сообщалось, что в центре столицы началась метель.