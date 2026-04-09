Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:51, 9 апреля 2026

Москву накрыла метель

В центре Москвы началась метель
Александра Качан (Редактор)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Днем в четверг, 9 апреля, Москву накрыла метель. Об ухудшении погодных условий в столице стало известно РИА Новости.

По данным агентства, метель наблюдается в центре города. Ее зафиксировали в том числе в районе станции метро «Парк культуры».

Ранее сообщалось, что за сутки в московском регионе может выпасть от трех до шести миллиметров осадков, местами также возможно отложение мокрого снега. При этом Гидрометцентре заявили, что, несмотря на метель, в столицу не вернется снежный покров.

Согласно прогнозам, похолодание в Москве будет продолжаться до конца рабочей недели и сойдет на нет к выходным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Буданов назвал два сценария для Украины

    Зеленский рассказал о блокировке «кислорода»

    Дацик раскрыл гонорар за бой против Александра Емельяненко

    Умер сыгравший в «Улице разбитых фонарей» заслуженный артист России

    Российские подростки нашли три пакета с частями тела человека

    Москвич выбежал на улицу голым и начал крушить машины во дворе

    Дан мрачный прогноз по срокам восстановления поставок газа с Ближнего Востока

    Опубликованное видео с раскрепощенными девушками на капоте привлекло полицию

    Армения и Азербайджан забеспокоились

    В России оценили идею выдавать сертификаты на очистители воздуха одной категории граждан

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok