В центре Москвы началась метель

Днем в четверг, 9 апреля, Москву накрыла метель. Об ухудшении погодных условий в столице стало известно РИА Новости.

По данным агентства, метель наблюдается в центре города. Ее зафиксировали в том числе в районе станции метро «Парк культуры».

Ранее сообщалось, что за сутки в московском регионе может выпасть от трех до шести миллиметров осадков, местами также возможно отложение мокрого снега. При этом Гидрометцентре заявили, что, несмотря на метель, в столицу не вернется снежный покров.

Согласно прогнозам, похолодание в Москве будет продолжаться до конца рабочей недели и сойдет на нет к выходным.