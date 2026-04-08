Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:00, 8 апреля 2026

Москвичам пообещали скорое потепление

Виктория Клабукова

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Волна холодов в Москве подойдет к концу уже на этих выходных. Когда погода в столице пойдет на лад, порталу MSK1.RU рассказала ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Под конец рабочей недели столичный регион заметет снегом — покров может достичь в высоту 1-2 сантиметра. Однако долго снег в Москве не пролежит. Потепление наступит на праздник Пасхи, 12 апреля, когда погоду в мегаполисе будет определять область повышенного атмосферного давления. Значительных осадков на выходных не предвидится, а температура в дневные часы преодолеет отметку плюс 10 градусов.

Погода в апреле, однако, будет далека от стабильной: вслед за волной потепления еще до конца месяца придет очередной период холодов. Правда, таких резких перепадов, какие наблюдались в начале апреля, больше не будет, без заморозков, уверяет Позднякова.

В то же время так называемых «черемуховых» холодов в мае, может, и не случится. По словам синоптика, с каждым годом май в Москве становится все теплее, поэтому столичные жители могут и не застать похолодания в последний весенний месяц.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok