Приход «черемуховых» холодов в Москву поставили под вопрос

Синоптик Позднякова опровергла приход «черемуховых» холодов в Москву в мае

Приход так называемых «черемуховых» холодов в Москву в мае поставили под вопрос. Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с НСН подчеркнула, что пока еще слишком рано рассуждать о погоде в следующем месяце.

«Устойчивые прогнозы, которые не зря являются официальными, рассчитаны на 5-7 дней. Вероятность осуществления всех остальных прогнозов незначительна», — указала она, охарактеризовав также подобные утверждения словами «бабушка сказала».

При этом она добавила, что «черемуховые» холода в мае действительно бывают, но в последние годы наблюдается тенденция к переходу к более теплому климату. Вполне вероятно, по ее словам, что «каждый следующий май будет теплее предыдущего».

«Черемуховые» холода в мае ранее предсказал фенолог (специалист, изучающий сезонные явления природы) Михаил Любов. Ученый отметил, что заморозки — нормальное для мая явление.