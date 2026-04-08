08:34, 8 апреля 2026

Россиянам предсказали возвращение заморозков в мае

Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

В первой половине мая в европейскую часть России вернутся заморозки. Погоду в последний месяц весны предсказал доцент Нижегородского государственного университета, фенолог (специалист, изучающий сезонные явления природы) Михаил Любов, пишет РИА Новости.

Ученый отметил, что заморозки — нормальное для мая явление. Обычно температура опускается ниже нуля только ночью, а в светлое время суток воздух прогревается до положительных значений. «Это, как говорят в народе, "черемуховые" холода, как правило, совпадающие с цветением черемухи в первой-второй декаде мая. Они обязательно будут», — подчеркнул Любов.

В средней полосе России не бывает потепления по нарастающей, чтобы с первых теплых дней в марте температура воздуха только повышалась, уточнил специалист.

«После первых волн тепла приходит волна более холодная, потом опять будет потепление. Потом снова волна холодная. Но обычно весной каждая повторяющаяся волна похолодания уже не такая интенсивная, как предыдущая. То есть постепенно к июню холодные волны сойдут на нет», — заключил Любов.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что первая весенняя гроза в Москве может случиться в конце апреля.

