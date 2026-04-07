21:58, 7 апреля 2026

Москвичей предупредили о первой грозе

Синоптик Паршина: Первая весенняя гроза в Москве может прогреметь в конце апреля
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Арина Скворцова / РИА Новости

Первая весенняя гроза в Москве может прогреметь в конце апреля. Об этом жителей столицы предупредила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина в разговоре с агентством РИА Новости.

По словам синоптика, в ближайшее время гроза не прогнозируется из-за слишком холодной погоды. «Грозу можно ожидать, когда резко меняется температура, например, с тепла на холод, а это возможно под конец апреля. Безусловно, грозы бывают и в середине апреля, и даже зимой, но их вероятность очень мала», — поделилась информацией она.

Ранее в этот же день Людмила Паршина предсказала сильные дожди с сильным ветром до 15-20 метров в секунду и вероятностью грозы на Кубани во вторник и среду, 7 и 8 апреля.

