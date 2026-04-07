14:26, 7 апреля 2026

Жителей российских регионов предупредили о плохой видимости на дорогах

Синоптик Паршина: В Дагестане и на Кубани видимость на дорогах снизится
Виктория Клабукова

Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

В ближайшие пару дней видимость на дорогах ухудшится в нескольких российских регионах. Где вскоре ожидается неблагоприятная погода, агентству РИА Новости рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

По прогнозам синоптика, из-за обильных осадков видимость на дорогах снизится в Дагестане. В республике ливневыми водами уже подтоплен центр Дербента, Махачкала и федеральная трасса Махачкала — Баку. Сильные дожди обрушатся также на Кубань — в следующие два дня там возможна гроза и усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Кроме того, ветер усилится в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. Порывы будут достигать 15 метров в секунду, из-за чего видимость на дорогах станет ограниченной. Усиление ветра прогнозируется также в Приморье — там его скорость вырастет до 25 метров в секунду, предупреждает Паршина.

В конце рабочей недели ненастье обрушится и на другие регионы России. В пятницу, 10 апреля, сильные дожди с мокрым снегом накроют Урал и Приамурье: в Свердловской области, Пермском крае и на юге Хабаровского края, а также на юге Амурской области. Вдобавок снег выпадет на востоке Чукотки и в центральном и южном районах Сахалина, где может выпасть от 15 до 20 сантиметров мокрого снега.

