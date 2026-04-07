Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:05, 7 апреля 2026Экономика

Ряд регионов России предупредили о ливнях с мокрым снегом

Синоптик Паршина: Сильные дожди с мокрым снегом накроют Урал и Приамурье
Виктория Клабукова

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Ливневая погода с мокрым снегом обрушится на несколько российских регионов в конце рабочей недели. Об этом агентству РИА Новости рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

По прогнозам синоптика, в пятницу, 10 апреля, сильные дожди с мокрым снегом застанут жители Урала и Приамурья. В частности, ненастье ожидается в Свердловской области, Пермском крае и на юге Хабаровского, а также на юге Амурской области. Сильный снегопад с чистым и мокрым снегом пройдет на восточном побережье Чукотского автономного округа и в центральном и южном районах Сахалина. За время непогоды в регионе может выпасть от 15 до 20 сантиметров мокрого снега, предупреждает метеоролог.

В начале недели зима вернулась в Приморье. Край накрыла совсем неапрельская погода: порывы ветра достигли 25 метров в секунду, закружила метель, территорию региона замело сугробами.

В то же время Нижний Новгород утонул в паводках. В слободе Подновье машины по колеса погрузились в воду, а в микрорайоне Сортировочный затопило частный сектор. Всего в регионе оказались затоплены 402 придомовые территории и 11 низководных мостов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok