Ряд регионов России предупредили о ливнях с мокрым снегом

Синоптик Паршина: Сильные дожди с мокрым снегом накроют Урал и Приамурье

Ливневая погода с мокрым снегом обрушится на несколько российских регионов в конце рабочей недели. Об этом агентству РИА Новости рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

По прогнозам синоптика, в пятницу, 10 апреля, сильные дожди с мокрым снегом застанут жители Урала и Приамурья. В частности, ненастье ожидается в Свердловской области, Пермском крае и на юге Хабаровского, а также на юге Амурской области. Сильный снегопад с чистым и мокрым снегом пройдет на восточном побережье Чукотского автономного округа и в центральном и южном районах Сахалина. За время непогоды в регионе может выпасть от 15 до 20 сантиметров мокрого снега, предупреждает метеоролог.

В начале недели зима вернулась в Приморье. Край накрыла совсем неапрельская погода: порывы ветра достигли 25 метров в секунду, закружила метель, территорию региона замело сугробами.

В то же время Нижний Новгород утонул в паводках. В слободе Подновье машины по колеса погрузились в воду, а в микрорайоне Сортировочный затопило частный сектор. Всего в регионе оказались затоплены 402 придомовые территории и 11 низководных мостов.