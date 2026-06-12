Россиянам назвали выдающие мошенников фразы

Финэксперт Дмитрий Модель сообщил о фразах, которые выдают мошенника

Руководитель Дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России и проекта «Моифинансы.рф» Дмитрий Модель предупредил россиян о фразах, которые сразу выдают мошенника. О сценариях и фразах он рассказал в интервью KP.RU.

Он рекомендовал относится с осторожностью к любой входящей информации, поскольку аферисты пользуются тревогой и паникой жертв. Модель отметил, что злоумышленников можно распознать по их заявлениям о якобы срочных финансовых трудностях, необходимых выплатах, штрафах или предоставлении кода из SMS.

В частности, Модель уточнил, что предупреждающие сигналы могут содержать такие фразы как «по вашему счету замечена подозрительная активность», «От вашего имени поступила заявка на кредит» или «Отправьте деньги на безопасный счет». Кроме того, следует проявить настороженность, если звонящий торопит, пугает и требует решить все немедленно, добавил он.

Ранее руководитель городского онлайн-проекта «Перезвони сам» столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина назвала три запрещенных к упоминанию в разговоре с мошенниками слова. Она уточнила, что слова «да», «подтверждаю» и «согласен» ни в коем случае нельзя произносить при общении с телефонными аферистами, поскольку злоумышленники могут вырезать их из контекста и применить для голосового подтверждения операций от имени жертвы, например, в банке.