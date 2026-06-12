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06:29, 12 июня 2026Путешествия

Сразу девять российских городов перестали выпускать самолеты

Росавиация: Девять российских городов ввели ограничения на выпуск самолетов
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Аэропорты сразу девяти российских городов экстренно закрыли небо. О введенных временных ограничениях сообщает Telegram-канал «Говорит Росавиация».

Уточняется, что речь идет о воздушных гаванях Волгограда, Казани, Нижнекамска (Бегишево), Пензы, Самары (Курумоч), Саратова (Гагарин), Ульяновска (Баратаевка), Чебоксар и Бугульмы.

Мера касается приема и выпуска пассажирских самолетов. Решение принято в связи необходимостью обеспечить безопасность полетов. О снятии ограничений ведомство уведомит дополнительно.

Вечером 11 июня Минобороны России отчиталось о том, что средства ПВО за шесть часов сбили 67 украинских беспилотников над регионами России. Для ударов Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

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