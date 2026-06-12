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06:22, 12 июня 2026Мир

Глава МИД Индии необычно ответил на связанную с Россией провокацию

Ilta-Sanomat: Глава МИД Индии резко ответил на упреки в торговле с Россией
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva / Reuters

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар необычно ответил на связанную с Россией провокацию журналиста, заставив участников форума в Финляндии смутиться. Об этом пишет финская газета Ilta-Sanomat.

Министр ответил на слова модератора — британского журналиста Гидеона Рахмана, который попытался намекнуть на аморальность покупок Индией российской нефти. Джайшанкар подчеркнул, что ни одна европейская страна не подвергалась нападению с применением индийского оружия, однако сказать то же самое в обратную сторону он не может. Рахман попросил разъяснений.

«Европейцы продавали оружие, которое использовалось для нападения на Индию. Не сейчас, но на протяжении многих лет. Мы же никогда ничего не делали против Европы», — отметил министр. Как указано в статье, после его слов на встрече «воцарилась неловкая тишина».

Ранее Джайшанкар рассказал, что Индия покупала российскую нефть по просьбе властей США, которые хотели удержать цены на данный ресурс на низком уровне. «США специально попросили Индию покупать российскую нефть для стабилизации нефтяного рынка. Мы покупаем нефть, исходя из стоимости и доступности», — сказал он.

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