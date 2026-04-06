В российский регион вернулась зима

Приморский край замело сугробами в апреле

В Приморье вернулась зима. Мощный циклон принес в российский регион снег и штормовой ветер, пишет «Московский комсомолец».

Помимо осадков, на Приморье обрушилась метель — порывы ветра достигают 25 метров в секунду. Снегом центр и север края замело всего за одну ночь, а в течение дня сугробы образовались и в других районах региона. К ночи, по прогнозам синоптиков, снегопад стихнет и осадки прекратятся, однако столбики термометров начнут опускаться.

Ранее паводками затопило Нижний Новгород. В местной слободе Подновье машины по колеса погрузились в воду, а в микрорайоне Сортировочный затопило частный дом — водой залило всю квартиру, включая мебель и технику. Всего в регионе оказались затоплены 402 придомовые территории и 11 низководных мостов.