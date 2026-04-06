Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:40, 6 апреля 2026Экономика

В российский регион вернулась зима

Приморский край замело сугробами в апреле
Виктория Клабукова
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Приморье вернулась зима. Мощный циклон принес в российский регион снег и штормовой ветер, пишет «Московский комсомолец».

Помимо осадков, на Приморье обрушилась метель — порывы ветра достигают 25 метров в секунду. Снегом центр и север края замело всего за одну ночь, а в течение дня сугробы образовались и в других районах региона. К ночи, по прогнозам синоптиков, снегопад стихнет и осадки прекратятся, однако столбики термометров начнут опускаться.

Ранее паводками затопило Нижний Новгород. В местной слободе Подновье машины по колеса погрузились в воду, а в микрорайоне Сортировочный затопило частный дом — водой залило всю квартиру, включая мебель и технику. Всего в регионе оказались затоплены 402 придомовые территории и 11 низководных мостов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok