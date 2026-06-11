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17:37, 11 июня 2026Авто

В России призвали отказаться от эвакуации машин из-за неправильной парковки

Автоэксперт Кадаков: Там, где машина никому не мешает, не надо ее эвакуировать
Виктория Клабукова

Фото: Anton Vakhrushev / Shutterstock / Fotodom

Необходимости в эвакуации неправильно припаркованной машины нет, если на нее не поступает жалоб. Об этом в эфире Национальной службы новостей (НСН) заявил главред журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Таким образом автоэксперт прокомментировал предложение главы комитета Госдумы по соцполитике Ярослава Нилова давать водителям 15 минут, чтобы предотвратить эвакуацию машины. По мнению Кадакова, в новых правилах эвакуации автомобилисты не нуждаются, а простой техники повлечет расходы, которые повесят на местные власти или налогоплательщиков. «Эвакуатор сам себя не окупит, он будет приезжать, ждать каждые раз 15 минут, а кто за это платить будет?» — задается вопросом гость эфира.

Вместо предложенных 15 минут на ожидание Кадаков призывает вовсе не эвакуировать машину, если она никому не преграждает путь. «Там, где машина никому не мешает, не надо ее эвакуировать», — заявил он. Если же автомобиль припаркован на тротуаре, то вместо послаблений в виде 15-минутного ожидания перед эвакуацией такого водителя надо наказывать за нарушение ПДД, добавил Кадаков.

Ранее Кадаков предрек неизбежное расширение платных парковок в России. Причина не только в дефиците парковочных мест и загруженности улиц, но и пополнении бюджета за счет платных парковок.

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