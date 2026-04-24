Расширение платных парковок в России назвали неизбежным

Автоэксперт Кадаков: Расширение платных парковок в ближайшие годы неизбежно

Расширение географии платных парковок в ближайшие годы просто неизбежно. Такое мнение в беседе с Общественной Службой Новостей высказал главред журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Завершения процесса в ближайшие 5-10 лет эксперт не видит. Если в Москве первая платная парковка появилась еще в 2012 году, то к 2026 году тенденция только добралась до Самары. В Подмосковье и других регионах страны зоны платной стоянки также продолжают расширяться, и на это есть банальная причина — дефицит парковочных мест и загруженность улиц. Платная парковка решает проблему загруженности не только исторического центра, где машин в избытке, но и новых районов, где зачастую застройщики не соблюдают требования к числу стоянок.

Вместе с тем нередко платные парковки создают даже там, где нужды в них нет, поскольку за их счет эффективно пополняется бюджет. На этом зарабатывают все, от производителей знаков и шлагбаумов до операторов. По наблюдениям Кадакова, все чаще платную стоянку вводят в тех городах, где не испытывают проблем с перегруженностью улиц и нехваткой парковочных мест. Это приводит к закономерной ситуации: там, где платную зону просто «рисуют», водители отдают предпочтение бесплатным парковкам, власти их запрещают, автовладельцы начинают парковаться во дворах, после чего, устав от чужих машин, жильцы устанавливают там шлагбаумы. Такой парковочный диктат ставит водителей в трудное положение, но позволяет набивать карманы, поэтому расширению платных парковок в России «пока не видно конца и края».

