Названа причина повышенного риска смерти от рака мозга

Neuroepidemiol: Черепно-мозговые травмы повышают риск смерти от рака мозга

Черепно-мозговые травмы могут быть связаны с повышенным риском смерти от рака мозга. К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие данные более 20 тысяч пациентов. Результаты работы опубликованы в журнале Neuroepidemiology.

Ученые изучили информацию о людях, перенесших черепно-мозговые травмы и проходивших реабилитацию в США с 1987 по 2024 годы. Затем сравнили число смертей от рака мозга в этой группе с ожидаемыми показателями среди населения с учетом возраста, пола, расы и периода наблюдения.

Анализ показал, что люди с черепно-мозговыми травмами умирали от рака мозга в среднем в 1,75 раза чаще, чем можно было ожидать. Наиболее высокий риск наблюдался у пациентов с огнестрельными ранениями головы — вероятность смерти от опухолей мозга в этой группе оказалась более чем в 14 раз выше. Повышенные показатели также были выявлены у людей с некоторыми формами осложненных легких травм мозга.

Авторы предполагают, что важную роль может играть длительное воспаление, которое развивается после повреждения тканей мозга и способно сохраняться годами. По мнению исследователей, черепно-мозговую травму следует рассматривать не только как острую проблему, но и как фактор, который может влиять на здоровье в долгосрочной перспективе.

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