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00:09, 15 июня 2026Бывший СССР

В Одессе при попытке запуска взорвались боевые ракеты

В Одессе при попытке запуска взорвались ракеты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ГСЧС Украины / Reuters

В Одессе при попытке запуска взорвались боевые ракеты. Об этом сообщил мониторинговый Telegram-канал Lpr 1.

На месте ЧП сейчас слышны взрывы. Туда направляется большое количество машин скорой помощи. Какие-либо подробности пока не известны.

По информации Telegram-канала «Типичная Одесса», инцидент произошел в районе аэропорта. «Что-то горит в поле после взрыва и продолжает детонировать», — утверждают свидетели.

Ранее стало известно, что российские войска нанесли удары по Одессе и Харькову. Города были атакованы беспилотниками «Герань».

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