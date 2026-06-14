В Одессе при попытке запуска взорвались боевые ракеты

В Одессе при попытке запуска взорвались ракеты

В Одессе при попытке запуска взорвались боевые ракеты. Об этом сообщил мониторинговый Telegram-канал Lpr 1.

На месте ЧП сейчас слышны взрывы. Туда направляется большое количество машин скорой помощи. Какие-либо подробности пока не известны.

По информации Telegram-канала «Типичная Одесса», инцидент произошел в районе аэропорта. «Что-то горит в поле после взрыва и продолжает детонировать», — утверждают свидетели.

Ранее стало известно, что российские войска нанесли удары по Одессе и Харькову. Города были атакованы беспилотниками «Герань».