Врио главы Белгородской области раскрыл послание Путина в день назначения

Шуваев раскрыл слова Путина в день назначения: «Ты едешь не воевать, а управлять регионом»

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев в интервью KP.RU раскрыл послание президента России Владимира Путина в день назначения.

«Но президент мне сказал: "Ты едешь не воевать, а управлять регионом". И то, что это моя малая Родина, сказал Владимир Владимирович, накладывает на меня вдвойне, а где-то втройне больше ответственности», — рассказал боевой генерал, герой СВО, назначенный управлять приграничным регионом.

Вячеслав Гладков ушел с поста губернатора Белгородской области в мае. Врио губернатора приграничного региона Путин назначил участника программы «Время героев» Александра Шуваева.

