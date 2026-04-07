Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
17:10, 7 апреля 2026Авто

Юрист Хаминский: За неоплату парковки водителям могут запретить выезд из России
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

За неоплату парковки россиянам грозит штраф или наказание вплоть до ареста и запрета на выезд из страны. Об этом предупредил водителей юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, пишет RT.

Эксперт отметил, что штраф за неоплаченную парковку выписывают городские службы, а не ГИБДД, поэтому скидки на его оплату не предусмотрены.

«За неуплату штрафа в течение 70 дней после привлечения к ответственности грозит двойной штраф, а затем арест счетов или запрет на выезд из России», — предупредил Хаминский. Специалист уточнил, что обычно ответственность оплаты парковки лежит на водителе, но есть ряд исключений.

Так, на автомобилях каршеринга можно бесплатно парковаться в зонах городской платной парковки — операторы, как правило, имеют на это специальные разрешения. «При использовании плоскостных парковок со шлагбаумом или частных стоянок оплата уже производится арендатором самостоятельно», — подчеркнул Хаминский.

Ранее россиян предупредили о риске получить тюремный срок за самозахват парковки во дворах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Герой России бесследно исчез в военном городке. Он был мобилизован на СВО, громил отряды ВСУ и получил медали лично от Путина

    Желающим продать старые дачи россиянам предсказали трудности

    Карпин назвал главную тренерскую ошибку в карьере

    Путин дал поручения по крупнейшему за сто лет наводнению в Дагестане

    Россиянам раскрыли последствия неоплаты парковки

    Перечислены главные пострадавшие от блокировки Ормузского пролива

    Лыжник был эвакуирован из Альп и нарвался на штраф почти в 500 тысяч рублей

    Уроженец Германии готовил теракт в Петербурге

    Вэнс назвал крайний срок для ответа Ирана на предложения Вашингтона

    Россиянин приютил дома трех медведей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok