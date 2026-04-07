Россиянам раскрыли последствия неоплаты парковки

Юрист Хаминский: За неоплату парковки водителям могут запретить выезд из России

За неоплату парковки россиянам грозит штраф или наказание вплоть до ареста и запрета на выезд из страны. Об этом предупредил водителей юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, пишет RT.

Эксперт отметил, что штраф за неоплаченную парковку выписывают городские службы, а не ГИБДД, поэтому скидки на его оплату не предусмотрены.

«За неуплату штрафа в течение 70 дней после привлечения к ответственности грозит двойной штраф, а затем арест счетов или запрет на выезд из России», — предупредил Хаминский. Специалист уточнил, что обычно ответственность оплаты парковки лежит на водителе, но есть ряд исключений.

Так, на автомобилях каршеринга можно бесплатно парковаться в зонах городской платной парковки — операторы, как правило, имеют на это специальные разрешения. «При использовании плоскостных парковок со шлагбаумом или частных стоянок оплата уже производится арендатором самостоятельно», — подчеркнул Хаминский.

