Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:29, 15 июня 2026Мир

Нетаньяху захотел срочно встретиться с Трампом из-за Ирана

CNN: Нетаньяху захотел срочно встретиться с Трампом
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху захотел срочно встретиться с президентом США Дональдом Трампом из-за угроз Ирана. Об этом со ссылкой на источник сообщает телеканал CNN.

«Нетаньяху добивается срочной встречи с Трампом на фоне вероятного растущего напряжения вокруг переговоров с Ираном и режима прекращения огня с "Хезболлой" в Ливане», — указано в сообщении.

Отмечается, что их встреча может состояться в следующие выходные, после возвращения Трампа с саммита «Большой семерки» (G7).

Ранее Трамп резко отреагировал на израильские удары по Бейруту и в разговоре с Нетаньяху выругался в его адрес. Президент США в жесткой форме и непечатном выражении «Какого черта ты делаешь?» поинтересовался у израильского премьера про новые удары.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Толпа киевлян вышла против ТЦК из-за насильственной мобилизации. Прохожие заступились за парня и устроили потасовку с военкомами

    Иран подтвердил завершение работы над меморандумом с США

    Раскрыто неожиданное сексуальное предпочтение зумеров

    54-летняя Кармен Электра порадовала фанатов снимками без штанов

    На Украине назвали потенциальные цели ближайших российских ударов

    Сборная Нидерландов сыграла вничью с Японией на старте чемпионата мира

    Трамп распорядился снять блокаду Ирана

    Трамп объявил о мире с Ираном

    Раскрыты подробности бунта киевлян против ТЦК

    В Европе словом «безумие» ответили на предложение Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok