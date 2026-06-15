Нетаньяху захотел срочно встретиться с Трампом из-за Ирана

CNN: Нетаньяху захотел срочно встретиться с Трампом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху захотел срочно встретиться с президентом США Дональдом Трампом из-за угроз Ирана. Об этом со ссылкой на источник сообщает телеканал CNN.

«Нетаньяху добивается срочной встречи с Трампом на фоне вероятного растущего напряжения вокруг переговоров с Ираном и режима прекращения огня с "Хезболлой" в Ливане», — указано в сообщении.

Отмечается, что их встреча может состояться в следующие выходные, после возвращения Трампа с саммита «Большой семерки» (G7).

Ранее Трамп резко отреагировал на израильские удары по Бейруту и в разговоре с Нетаньяху выругался в его адрес. Президент США в жесткой форме и непечатном выражении «Какого черта ты делаешь?» поинтересовался у израильского премьера про новые удары.