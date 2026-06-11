Поклонская: Окончание СВО будет победой для России

Окончание специальной военной операции (СВО) в любом его виде будет победой России. Об этом заявила экс-прокурор Крыма и бывший депутат Госдумы Радведа (ранее — Наталья) Поклонская в интервью журналисту Антону Красовскому.

«По поводу победы в этой войне — для меня это личная трагедия. Когда она закончится, это уже будет победа. В любом ее варианте. Лишь бы все сохранились, сохранились жизни», — сказала Поклонская.

Она также подчеркнула, что после окончания спецоперации в России должны сохраниться те принципы, которые разделяло население страны в период СВО.

Ранее Поклонская заявила, что мирный договор с Россией от Украины должен заключать не Владимир Зеленский. Тогда экс-депутат Госдумы отметила, что Зеленский является не представителем, а истребителем украинского народа. По ее словам, жителям Украины нужно либо прекратить боевые действия и сдаться, либо начать воевать против власти, пойдя против коррумпированных чиновников и Зеленского.