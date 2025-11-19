Экс-прокурор Поклонская: ВСУ изменят судьбу сдавшись или пойдя против власти

Киев приносит бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в жертву, и лишь сами украинцы могут изменить судьбу своей страны, выбрав один из двух путей. Два способа разрешения конфликта назвала экс-прокурор Крыма Радведа (ранее — Наталья) Поклонская в Telegram.

Из слов Поклонской следует, что жителям Украины остается либо прекратить боевые действия и сдаться, либо начать воевать против власти, пойдя против коррумпированных чиновников и Владимира Зеленского.

«Только люди, сам народ, может изменить судьбу своей страны, отказавшись от вражды, сложив оружие или повернув его в сторону внутренних предателей», — заявила она.

Бывший прокурор отметила, что Украина как государство прекратило выполнять функции еще в 2014 году.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что процесс гниения Украины происходит быстрее, чем предполагалось, и из-за этого Киеву придется пойти на самоампутацию.