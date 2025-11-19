Россия
10:09, 19 ноября 2025Россия

Медведев предрек Украине самоампутацию

Зампред СБ Медведев: Успехи ВС России — лучший катализатор смерти Украины
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Процесс гниения Украины происходит быстрее, чем предполагалось, и из-за этого Киеву придется пойти на самоампутацию. Такое развитие событий предрек зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram.

По мнению российского политика, если Украина не пойдет на этот шаг, ее ждет неминуемая смерть, лучшим катализатором которой станут успехи Вооруженных сил России.

Речь идет уже не просто о вскрытии нагноения, а о газовой гангрене бандеровской власти. Стало быть, ей придется совершить самоампутацию и отсечь гниющую часть своего тела

Дмитрий Медведев

Какие именно события ускорили разложение и гниение Украины, политик не уточнил.

Ранее сообщалось, что Медведев в одном посте использовал одиннадцать разных оскорблений для Владимира Зеленского.

