Зампред СБ Медведев: Успехи ВС России — лучший катализатор смерти Украины

Процесс гниения Украины происходит быстрее, чем предполагалось, и из-за этого Киеву придется пойти на самоампутацию. Такое развитие событий предрек зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram.

По мнению российского политика, если Украина не пойдет на этот шаг, ее ждет неминуемая смерть, лучшим катализатором которой станут успехи Вооруженных сил России.

Речь идет уже не просто о вскрытии нагноения, а о газовой гангрене бандеровской власти. Стало быть, ей придется совершить самоампутацию и отсечь гниющую часть своего тела Дмитрий Медведев

Какие именно события ускорили разложение и гниение Украины, политик не уточнил.

Ранее сообщалось, что Медведев в одном посте использовал одиннадцать разных оскорблений для Владимира Зеленского.