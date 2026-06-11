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Забота о себе
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20:31, 11 июня 2026Забота о себе

Россиян призвали ограничить употребление алкоголя в жару

Врач Умнов: Из-за алкоголя в жару может внезапно оторваться тромб
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Употребление алкоголя в жару часто приводит к плохому самочувствию и серьезным проблемам со здоровьем. Об этом предупредил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов в беседе с «Газетой.Ru».

Врач призвал россиян ограничить количество потребляемого алкоголя в жару, потому что в этот период даже легкие спиртные напитки представляют серьезную опасность для здоровья. Они провоцируют скачки давления, обострение сердечных заболеваний. Кроме того, из-за их употребления может внезапно оторваться тромб.

Также, по словам Умнова, в жару кровь густеет, а алкоголь усиливает этот процесс и приводит к обезвоживанию. «Сомневаюсь, что кто-то будет запивать алкогольные напитки большим количеством воды в десятикратном размере, чтобы хоть как-то помочь организму», — заявил врач.

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Специалист добавил, что в сочетании с жирной пищей, например, с шашлыком, вред от алкоголя усиливается, так как печень и поджелудочная железа получают двойную нагрузку.

Ранее профессор эпидемиологии Кэтрин М. Кейс предупредила, что риск рака и других хронических заболеваний повышается даже при употреблении одной порции алкоголя в день. Она подчеркнула, что даже умеренное потребление спиртного потенциально вредит здоровью.

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