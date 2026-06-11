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Из жизни
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20:35, 11 июня 2026Из жизни

Пьяный водитель сбежал от полиции и стал жертвой аллигатора

В США пьяный водитель сбежал от полиции и прыгнул в болото к аллигатору
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Finley Delouche / Shutterstock / Fotodom

Полиция штата Луизиана, США, поймала пьяного водителя, которого укусил аллигатор. Об этом сообщает People.

7 июня полицейские получили сообщение, что водитель Викторе Ривасе создает опасные ситуации на дороге. Он врезался в бетонное ограждение, одна из его шин разорвалась, однако он продолжал движение. Когда машину Риваса остановили, стало ясно, что он пьян. Мужчина решил сбежать и прыгнул с эстакады в болото.

Через некоторое время Риваса заметили идущим по шоссе. Увидев преследователей, он снова скрылся в болотистой местности. Там на него напал аллигатор. Мужчина вырвался и, несмотря на раны на руках, продолжил убегать от сотрудников полиции. В конце концов им удалось найти его с помощью дрона и задержать.

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Риваса доставили в больницу. Его раны оказались неопасны. Ему предъявлены обвинения в управлении транспортным средством в состоянии опьянения и сопротивлении сотруднику полиции. Мужчине также грозят обвинения в оставлении места ДТП и неосторожном вождении.

Ранее сообщалось, что в графстве Хартфордшир, Великобритания, преступник попал под поезд после побега от полиции. Его не смогли спасти.

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