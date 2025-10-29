Отрекшаяся от православия Поклонская сменила христианское имя на языческое. Что об этом известно?

Журналист Мардан заявил, что экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская сменила имя

Бывший прокурор Крыма и экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская сменила имя — теперь она упоминается в официальных документах как Радведа Владимировна. Что об этом известно и как сама Поклонская объясняет необходимость в новом имени — в материале «Ленты.ру».

Как стало известно о смене имени Поклонской

В эфире передачи «МАРДАН» российский журналист Сергей Мардан (настоящее имя — Сергей Ключенков, также пользовался позаимствованным из украинского языка псевдонимом Лелека) рассказал зрителям, что в его распоряжении оказались документы по судебному иску, который Поклонская подала к нему из-за публикации «якобы недостоверных сведений». В чем заключается суть иска и какие сведения о бывшем прокуроре Крыма он распространял, Мардан не уточнил. «Это то, что называется иск о защите чести и достоинства. Ну мы как-то разберемся, чай, не в первый раз», — заявил он.

В документе, снимок которого опубликовал журналист, указано, что истцом является Радведа Поклонская, а ответчиками Сергей Ключенков (сам Мардан) и Игорь Егоров. Гражданское дело принял Гагаринский районный суд Москвы. Номер дела из выложенной Марданом формы соответствует идентификатору на сайте суда, истцами и ответчиками по делу в нем указаны те же лица. В карточке дела сообщается, что беседа по нему назначена на 24 ноября.

Решение Поклонской о смене имени Мардан назвал «окончательным уходом в ментальное пике» и сравнил ее новое имя с «погонялом персонажа из какой-то он-лайн игры» (авторская орфография сохранена — прим. «Ленты.ру»). По его мнению, действия бывшего прокурора связаны с ее новыми религиозными взглядами.

Таким образом Поклонская завершила обряд раскрещивания, насколько я могу судить. Просто отречения от Христа, по ее мнению, будет маловато. Магическое сознание (...) требовало красочного обряда, ритуала, который завершил преображение (...) в настоящую ведьму Сергей Мардан (Ключенков, Лелека) журналист

Что ответила Поклонская на выпады Мардана

Бывший прокурор в ответ на оскорбления журналиста усомнилась в мужественности Мардана. «Яйца — это не всегда то, что мешает танцору (...) Но, к примеру, не у всех они есть, как, похоже, у вас», — написала она.

Оспаривать смену имени Поклонская не стала. При этом она отметила, что раскрытие персональных данных представляет угрозу для нее и ее близких. Она напомнила, что представители украинского националистического движения «Правый сектор» (организация признана в России террористической и запрещена) вынесли ей смертный приговор, и добавила, что своими действиями Мардан помогает «преступникам, против которых ведется СВО».

Это не просто неосторожность или глупость, а предательство тех идеалов, которые он якобы защищает Радведа (Наталья) Поклонская экс-прокурор Крыма

Поклонская добавила, что считает поступок Мардана действием, недопустимым для патриота и думающего человека.

Известно, что экс-прокурор переживала неоднократные попытки покушения на ее жизнь, а Служба безопасности Украины могла планировать похищение Поклонской.

Что может означать новое имя бывшего прокурора

Имя Радведа состоит из двух частей — Рада, что в переводе со старославянского означает «веселая», и Веда. Последнее, по данным из открытых источников, происходит из индийской культуры и переводится с санскрита как «знание». Также это слово встречается у неоязычников-родноверов.

Сама Поклонская, когда-то являвшаяся христианкой и связываемая с движением «царебожников», несколько раз публично отрекалась от этого религиозного течения. А 21 октября она заявила, что и вовсе не исповедует христианство ни в одной из его форм.

Одновременно с этим бывший прокурор публикует фотографии в образе ведьмы, пишет книгу с рассуждениями о древних традициях и обрядах, а также поздравляет подписчиков с языческими праздниками. Кроме того, она рассуждает о тайном языческом прошлом Донбасса и делает татуировки с рунами.

Исследователь политеизма Евгений Нечкасов заявил, что бывший прокурор могла уйти в викканство — постмодернистское учение, объединяющее элементы многих эзотерических практик. «На сегодняшний день викка представляет собой типичную религию New Age (...) Существует консенсус, что викка — выдуманная религия, которая не имеет никаких самостоятельных исторических корней и мифологии», — сказал он.

С этим религиозным течением может быть связан и упомянутый журналистом Марданом обряд «раскрещивания» — разрыва с христианским прошлым, в котором человека называли в честь одного из святых. Священник РПЦ Валерий Духанин заявлял, что при раскрещивании вокруг человека могут «проводить топором круг, отрезать тем же топором или ножом какие-то нити, срывать ножом крестильную рубашку и цепочку с крестиком, бросать в огонь».