17:51, 9 сентября 2025

Поклонская рассказала о тайном языческом прошлом Донбасса

Марк Леонов
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Название города Луганск в Донбассе, возможно, имеет связь с тайным языческим прошлым региона. Это следует из публикации экс-прокурора Крыма и бывшего депутата Госдумы Натальи Поклонской в Telegram.

По словам Поклонской, город получил имя от «маленького селения по имени протекающей реки Лугань», которая, в свою очередь, якобы была названа в честь солнечного бога кельтского пантеона. Экс-депутат рассказала об исторической версии, по которой древние жители Донбасса поклонялись Лугу — богу света, солнца, плодородия и воинов.

Она добавила, что рассказанная ею теория о боге язычников Донбасса является частью истории, которую некоторые «пытаются спрятать».

Это лишь малая часть интересной истории, которую кто-то боится принимать, кто-то пытается достать, кто-то — спрятать (...) Остается неизменным одно: как много тайн в нашем прошлом и как переплетены европейские культуры и традиции

Наталья Поклонскаяэкс-прокурор Крыма
Наталью Поклонскую, в прошлом известную как православную христианку и защитницу памяти святых царственных страстотерпцев Николая II и его семьи, сегодня причисляют к викканству, неоязыческому движению, чьи последователи поклоняются природе.

Бывший прокурор написала книгу, в которой в положительном ключе порассуждала о язычестве. Представители РПЦ изучили произведение Поклонской и возмутились ее содержанием. Отец Павел (Островский) призвал держать детей подальше от общественницы.

