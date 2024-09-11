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17:25, 11 сентября 2024Россия

Священник призвал держать детей подальше от Поклонской после урока о язычестве

Священник РПЦ Островский призвал держать детей подальше от Натальи Поклонской
Наталья Поклонская

Наталья Поклонская. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Священник РПЦ Павел Островский призвал держать детей подальше от советника Генпрокурора России Натальи Поклонской после проведенного ею урока, в котором среди прочего рассказывалось о язычестве. С таким заявлением Островский выступил в личном Telegram-канале.

Он опубликовал в блоге цитаты из книги Поклонской «Мысли вслух», в которой общественный деятель рассуждает об истребляемом христианством инакомыслии, вторичности иудаизма и христианства и их языческих корнях, а также о значении языческих символов. Священнослужитель заявил, что тексты Поклонской воспитают «в ребятах анархизм, экстремизм и негатив ко всему, что сегодня есть в России».

«Этот труд очевидно воспитывает откровенную ненависть к христианству (...) Думаю, что правительству следует провести проверку, так как деятельность Поклонской не только антирелигиозная, но и антигосударственная. Ну и держать от нее детей надо подальше», — заявил священник РПЦ. Кроме того, он в шутку потребовал вернуть ему деньги, потраченные на покупку книги Натальи Поклонской.

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О проведенном Поклонской уроке стало известно 11 сентября. Позже появились фотографии, на которых общественница запечатлена на фоне доски, исписанной рунами. При этом, как написал в блоге депутат Госдумы от Херсонской области Игорь Кастюкевич, урок Поклонской был посвящен и общественно-политическим вопросам. «Она рассказала им (детям) о том, как в 2014-м году Крым вернулся в состав России, и каково было быть участником этих событий (...) Поговорила политический и государственный деятель с детьми и о мечтах, о том, как делать так, чтобы они становились реальностью», — рассказал политик.

Наталья Поклонская — бывший прокурор Крыма, один из символов «русской весны» 2014 года. С 2016 по 2021 год она занимала пост депутата Госдумы. В это время прославилась жесткой позицией против фильма «Матильда» Алексея Учителя, в котором рассказывалось об отношениях канонизированного РПЦ императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Также получили широкую известность заявления Поклонской о мироточащем бюсте Николая. Кроме того, она признавалась, что посещала монастырь скандально известного схимонаха Сергия Романова. После окончания депутатских полномочий Поклонская ненадолго стала послом России в Кабо-Верде, а в 2022 году — советником Генпрокурора. После последнего назначения она обещала прекратить публичную деятельность.

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