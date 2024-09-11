Поклонская приехала в Херсонскую область с одной целью

Экс-прокурор Крыма Поклонская приехала в Херсонскую область и провела урок

Советник генпрокурора России, бывший депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская приехала в одну из школ на подконтрольной России части Херсонской области. Об этом она сообщила в Telegram.

Она провела открытый урок в рамках проекта «Разговоры о важном». Поклонская осталась довольна встречей со школьниками и намекнула, что ее визит в Херсонскую область не будет единственным.

Пригласивший экс-прокурора Крыма посетить регион сенатор Игорь Кастюкевич заявил, что Поклонская впервые побывала в регионе. Он также раскрыл тему общения экс-депутата с учениками — присоединение полуострова к России в 2014 году и личный опыт участия в событиях «русской весны».

Ранее Поклонская выступила за права женщин в России. Она раскритиковала слова священника Андрея Ткачева, который заявил, что женщина «всю жизнь была домоседкой, домохозяйкой».